Via de hoge poort in het woonblok aan de Keizerstraat loop je makkelijker de binnenstad in

Nieuwe, gezegende kostuums voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Aar­le-Rix­tel

AARLE-RIXTEL - Nieuwe uniformen voor het schuttersgilde: dat komt niet zo heel vaak voor. Maar bij het Onze Lieve Vrouwe-gilde in Aarle-Rixtel is het zover. Begin mei worden ze tijdens de processie voor het eerst aan het publiek getoond én in de kerk gezegend.