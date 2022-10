Video toont hoe trein dwars door bus heenrijdt op spoorovergang: ‘Godzijdank zonder passagiers’

Met video en updateOp een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een trein op een bus gebotst. De ravage is enorm: de trein is dwars door de bus gereden. Er zaten geen passagiers in en de chauffeur raakte wonderwel niet gewond.

De bus is rond 09.50 uur door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage bij de overgang aan de Marconilaan is enorm. De buschauffeur is in een ambulance nagekeken. De Veiligheidsregio liet in eerste instantie weten dat hij gewond raakte bij de botsing, maar na een controle door een verpleger bleek hij ongedeerd.

Op Twitter zijn beelden verschenen van de aanrijding:

Volledig scherm De bus is doormidden geboord. © Christian Traets - EYE4images

Lege bus

,,Godzijdank was de bus leeg, op de chauffeur na”, zegt de Veiligheidsregio in een reactie. Hoe de bus op de overgang kon staan terwijl er een trein aan kwam, is nog onbekend.

In de trein zaten zo’n 60 tot 70 passagiers. Onder hen zijn geen gewonden. Een van de passagiers laat weten dat de trein op een gegeven moment hard in de remmen ging. De machinist heeft de bus op het spoor zien staan en is door de deur van de cabine de trein in gelopen. Daarbij zou hij hebben geroepen dat men weg moest duiken.

De politie heeft de omgeving afgezet. Vooralsnog lijkt de bovenleiding nog intact. De ravage op de spoorwegovergang en de weg wordt met prioriteit opgeruimd. Het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Zeeland ligt plat. Agenten van de Verkeerspolitie en Landelijke Eenheid doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

