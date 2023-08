Video van de dag: Groothandel blijkt ook drugslab te zijn

Verdachte (57) van seksueel misbruiken minderjari­ge dochter: ‘Wilde haar laten weten dat we er voor haar zijn’

BREDA/WERKENDAM - ,,Wat dacht u eigenlijk 23 jaar geleden, toen ik 10 jaar was? Toen je mij voor de eerste keer vroeg mijn hemd uit te doen en zei dat ik mooie borsten had?’’, vroeg het slachtoffer in de rechtbank van Breda aan haar vader. Jarenlang zou de man (57) uit Werkendam haar seksueel hebben misbruikt; op vakantie, maar ook thuis in haar eigen bed.