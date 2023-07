Vier katholieke kerken in gemeente Zundert krijgen de komende jaren een andere bestemming

Parkeerboe­tes door verkeerd kenteken geschrapt in Helmond

Er zijn in Helmond veel parkeerboetes geschrapt na het maken van bezwaar. In 2021 kwamen 2.129 bewaren binnen tegen de zogenoemde 'naheffingstoeslag', in 2022 waren dat er 1.227. Daarvan zijn er respectievelijk 1.774 en 750 gegrond verklaard.