Vier lintjes in gemeente Cranendonck verdeeld over Maarheeze, Budel-Schoot en Gastel

Na kwart eeuw krijgt Den Bosch een ‘nieuwe’ brandweer­ka­zer­ne: bijna twee keer zo groot

DEN BOSCH – De brandweerkazerne in Den Bosch krijgt een grootscheepse opknapbeurt, plus een forse uitbreiding met zo’n 3000 vierkante meter. De kosten bedragen ruim 30 miljoen euro, dat is zeker 5 miljoen meer dan werd gedacht.