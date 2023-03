‘Vier ratten in de ogen gekeken’ en ‘enge pikkende kippen’ getrotseerd: NLdoet in het dierenpark in de Rompert

Zoals bij de aanleg van een wijktuin op Noord waar buurtgenoten elkaar ontmoeten, balkons voor mensen met dementie in zorgcentrum De Grevelingen opknappen of nieuwe steentjes voor de jeu de boules-baan bij de Zuid-Willemsvaart strooien.

Maar ook bij het dierenpark in de wijk de Rompert: ,,We hebben bij het opruimen van de zolder minstens vier ratten in de ogen gekeken”, vertellen havo3-leerlingen Sebastiaan Dam (14) en Kai Smits (15) van het ds. Pierson College in Den Bosch. ,,Nee, we waren niet bang. Wij zijn een stuk groter dan zij.”

Opstel

,,Prima stof voor een opstel”, reageert voorzitter Nico Arens van het dierenparkje even later. ,,De jongeren mogen vandaag vegen, onze dieren voeren en vooral onze overvolle zolder weer wat netter maken. Alleen Het Pierson heeft op onze oproep of Facebook voor NLdoet gereageerd. Die NLdoet-dag is een mooi moment om de zaken weer aan te pakken.”

,,Die poep stinkt. Dat is een stukje minder. Leuk trouwens om bij de schapen, geiten en kippen te zijn”, vindt Sebastiaan. ,,Vrijwilligerswerk? Ik heb het normaal te druk met school en met vrienden afspreken. Mijn vader zit wel in de buurtraad. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het basketbalveld in deze wijk opgeknapt wordt. Fijn, basketbal is één van m’n hobby’s.”

‘Enge kippen’

,,Die pikkende kippen zijn eng”, zegt Nora (15). ,,De stal hebben de jongens vooral gedaan. We hebben samen de schuur opgeruimd. Zonder vrijwilligers geen dierenpark of speeltuintje”, weet Nora. ,,Of ik vrijwilligerswerk leuk vind? Pas als ik oud ben en niks meer te doen heb. Ik heb naast school nog een baantje in de horeca. Heb het druk zat.”

Voorzitter Arens vindt de ‘NLdoet-dagen’ een goed initiatief. ,,Mensen ontmoeten elkaar. Ze steken elkaar ook aan, ja. Bij dit dierenpark kunnen we best nog wel wat extra handjes gebruiken. We blijven proberen vrijwilligers te werven, maar daar heb ik af en toe wel eens een hard hoofd in.”

Nico Arens voert de dieren. De havo 3 leerlingen vegen.

Bijentuin

De stichting Imkerij Stad & Streek wilde dit weekend via NLdoet een bijentuin met bijenkasten en -hotels voor solitaire bijen in de Henriëttewaard aanleggen. Acht vrijwilligers, onder wie een groepje van de online Rotaryclub ‘Worldwide-Impact’, zijn zaterdag op die uitdaging afgekomen.

Bart van Hoof uit Den Bosch spit klei om voor een tuintje waar straks speciale bloemetjes voor de bijen moeten gaan groeien. ,,Ik heb die geel-zwarte beestjes als jongetje altijd al interessant gevonden”, zegt hij. ,,Nuttig en leuk dat duizenden vrijwilligers deze dagen hun omgeving opknappen en aanpakken. Er zo ook een beetje voor zorgen. Mensen die elkaar normaal voorbijlopen zijn nu samen bezig. Goed ook voor de saamhorigheid in een wijk.” Hij kijkt de polder in. ,,Al is hier nog niet zo veel samenhang te zien”, zegt hij lachend.

Voorzitter Thomas Freitag (rechts) maakt met een vrijwilligster de raten schoon.

,,Struiken en bloemen aanplanten, de oude raten met bijenwas schoonmaken en overhangend hout snoeien. Bijen vliegen richting de zon”, somt voorzitter Thomas Freitag uit Den Bosch van de bijenstichting de klusjes van zaterdag op. ,, Ik vind het woord werk in het woord vrijwilligerswerk trouwens niet zo passend. Je doet iets omdat het leuk is toch?”

De gemeente Den Bosch telt volgens vrijwilligerscentrale Galant nu ongeveer veertigduizend vrijwilligers bij twaalfhonderd organisaties. ,,Mensen willen best iets doen, maar wel op hun voorwaarden”, zegt Saskia Hordijk van Galant. ,,Er is constant een vrijwilligerstekort. Dat is niet zo erg. Er zijn ook steeds nieuwe initiatieven. Dat zet weer aan tot het samen zoeken naar oplossingen. De wereld en Den Bosch blijven in beweging.”