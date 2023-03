Vier Roosendaalse ‘leken’ preken over vrede: ‘We leven in een tijd van uitersten en tegenstellingen’

ROOSENDAAL - In deze woelige tijden van oorlog en geweld lieten vier leek-predikanten dinsdag tijdens de zevende editie van de Preek van Leek hun licht schijnen over de Bijbeltekst van Jesaja’s visioen van vrede.

Het appèl van jongerencoach Bas Huibregtse om vreedzaam met jongeren om te gaan maakte hierbij de grootste indruk.

Voorspelling van Jesaja

Voorafgaand aan de preken las de Oekraïense vluchtelinge Tetiana Shvatska in de Kruiskerk de tekst van de profeet Jesaja voor. In deze tekst voorspelt Jesaja dat de landen van de wereld samen optrekken om vrede te vinden bij God. Presentatrice Marjeet Verbeek vroeg zich af of deze oudtestamentische tekst nog vertaald kon worden naar het heden. Dat was voor de leken zeker geen eenvoudige opgave. Toch wisten zij vanuit hun eigen belevingswereld indrukwekkende betogen te houden.



Als eerste was het woord aan vluchtelingencoach Evelien Vissers. Zij begon met een afspraak die ze had met een Iraanse vrouw: ,,Een van de weinige vrouwen. Meestal zijn het mannen. Ik probeerde haar voor te bereiden op de dag waarop ze zou horen of ze mag blijven. Ik dacht dat het weer een van dezelfde soort verhalen zou zijn. De vrouw was echter gevlucht als aanhangster van het Bahai-geloof dat uitgaat van de geestelijke eenheid van de mensheid.”

Vissers komt in haar werk veel verschillende religies tegen en vroeg zich af of ze niet allen afstammen van eenzelfde oer-religie. ,,Mijn visioen van vrede is recht op vrijheid en een plaats waar iedereen zonder doodsangst kan leven.”

Vredesmissie in Bosnië

Hierna blikte oud-militair Maarten Mallekoote van de Koninklijke Landmacht terug op de jaren 90 als militair met een vredesmissie in Bosnië. Mallekoote, ook oud-bestuurslid van de St. Norbertusparochie, verhaalde over hoe Nederlandse en Vlaamse militairen met Britse en Nieuw-Zeelandse bataljons samen in een dorp met de plaatselijke bevolking in een kerkje kerst vierden.



,,We volgden de Servisch-Kroatische dienst. Ondanks dat het een andere taal was, begrepen we de tekst van het kerstverhaal. In het donker zongen we samen ieder in zijn eigen taal ‘Stille Nacht’. Dat was een bijzonder moment. Ook een militair kan een visioen van vrede hebben!’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Oud-officier Maarten Mallekoote aan het woord. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De preek van Bas Huibregtse over jongerenwerk raakte zowel het publiek als de jury door de bevlogenheid waarmee hij sprak. ,,Mensen zetten liever een hek om een kerk, plein, of land dan in gesprek te gaan. We leven in een tijd van uitersten en tegenstellingen.” Pastoraal werkster Alida van der Maarel zei namens de jury dat Huibregtse een duidelijk appel had gedaan om te luisteren naar kinderen en ze niet af te schepen met een iPad.

Quote Dan moesten we in één woord zeggen waar het om ging. Als 6 -jarige was dat meestal het woord vrede René van Ginderen , Wethouder gemeente Roosendaal

Hekkensluiter wethouder René van Ginderen herinnerde zijn schooltijd waarin de dag begonnen werd met een Bijbeltekst. ,,Dan moesten we in één woord zeggen waar het om ging. Als 6 -jarige was dat meestal het woord vrede. Nu vraag ik me af of ‘moed’ niet een beter woord zou zijn geweest.” Hij somde verschillende vormen van moed op. Zijn connectie met de Bijbeltekst was 'moed om een nieuwe weg in te slaan naar vrede'.

Happy

De preken werden sfeervol omlijst door de Oekraïense saxofonist Serhil Yevsiejev. Als winnaar van de preken bepaalde Huibregtse dat de opbrengst van de vrijwillige bijdrage aan de avond naar speelgoedbank Happy gaat.

Volledig scherm Evelien Vissers was een van de vier ‘leken'. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer