Vierdaagse Oud Gastel onder nieuwe organisatie meteen succes met 400 deelnemers

Linda trouwt over vier weken, maar brandend rieten dak verandert alles: ‘Verloofde met brandwon­den naar ziekenhuis’

ROSMALEN – Linda’s bruiloft staat over vier weken op de planning, maar vrijdagmiddag ging al haar aandacht naar iets heel anders. Het rieten dak van het huis waar ze met haar verloofde Jeroen en hun vijf kinderen woont, staat in brand. Haar aanstaande man is naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden. ,,We kregen een telefoontje en hoorden ineens dat het huis in brand staat.”