Vierde prins Fred voor de laatste keer carnaval met ouderen in De Beukenhof?

Het was waarschijnlijk de allerlaatste keer dat prins Fred met zijn gevolg een bezoek bracht aan De Beukenhof. Eigenaar TanteLouise heeft het plan om aan het eind van dit jaar de deuren van het tehuis definitief te sluiten. De Putse ouderen moeten dan noodgedwongen verhuizen naar verzorgingstehuizen in Ossendrecht en Hoogerheide. „Het is van de zotte dat we volgend jaar onze Putse ouderen moeten gaan bezoeken in Ossendrecht en Hoogerheide”, liet prins Fred weten.

Vertrouwde dorp

Maar toch heeft hij nog een klein beetje hoop dat vanaf volgend jaar de Putse senioren toch nog hun oude dag door kunnen brengen in hun eigen vertrouwde dorp. Het Dorpsplatform Putte (DPP) legt zich vooralsnog niet neer bij de sluiting van De Beukenhof en heeft contact gezocht met andere zorgaanbieders, die interesse hebben om het gebouw over te nemen, met daarbij het dringende verzoek dat het beschikbaar blijft voor ouderenhuisvesting.

Zelfstandig blijven wonen

Ook de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek heeft onlangs in een opinieraadsvergadering beloofd er alles aan te doen om in Putte huisvesting overeind te houden voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De Beukenhof is geen eigendom van de gemeente Woensdrecht, maar de locatie staat in het bestemmingsplan omschreven als ouderenzorg.

„Als er kopers zijn voor het gebouw, zullen we die daarop wijzen, zodat op de De Beukenhof geen woningen gebouwd worden die niet geschikt zijn voor ouderen”, aldus Van der Beek.

‘Ut staot oep springe’

Carnavalsmotto in Put en Buntland is dit jaar Ut staot oep springe. Prins Fred zei te hopen dat de ouderenzorg in Putte niet op springen staat. Hij beloofde de dertig bewoners die dondermiddag aanwezig waren bij het carnavalsbal, dat hij met zijn gevolg ook volgend jaar weer op bezoek komt. „Maakt niet uit waar jullie dan wonen, maar we komen absoluut langs.”

De Putse leutvorst wilde er verder niet al te veel woorden aan vuil maken. ,,We zijn hier voor een gezellige en leutige middag. De eventuele verhuizing ligt voor de meeste bewoners van de Beukenhof, maar ook voor de andere inwoners van Putte erg gevoelig.”

Voorop in polonaise

Hij ging vervolgens voorop in de polonaise, gevolgd door nar Gootje en grootste boer Gerrit. En natuurlijk ontbrak de bingo niet. Nar Gootje liet de balletjes rollen en prins Fred noemde de nummertjes op.

En ook was er nog volop muziek. Niet de carnavalshits van de laatste jaren maar gouwe ouwe carnavalskrakers zoals Bij ons staat op de Keukendeur, Mien waar is mijn feestneus en Geef mij de liefde en de gein. Ondanks de onzekere toekomst voor de bewoners van De Beukenhof werd het toch nog een gezellige middag, waarbij de zorgen voor morgen even aan de kant werden geschoven.

Volledig scherm Prins Fred beloofde de Putse ouderen ook volgend jaar weer op bezoek te komen. „Maakt niet uit waar jullie dan wonen, maar we komen absoluut langs." © Pix4Profs/Marcel Otterspeer