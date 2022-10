Vijf jongeren gewond bij ongeluk in Brabant, auto botst tegen bomen en lantaarnpaal

Man (73) uit Den Bosch overleden bij botsing op Brabantse snelweg, vrachtwa­gen­chauf­feur aangehou­den

BEST - Een 73-jarige man uit Den Bosch is maandagmiddag op de A2 van Eindhoven in de richting Den Bosch overleden. Hij botste daar rond 16.00 uur met zijn bestelauto tegen een vrachtwagen. De 33-jarige vrachtwagenchauffeur is door de politie aangehouden.

1 augustus