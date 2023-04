Vinkelaar (27) gevangenis in voor doodrijden vrouw (56): te hard gereden en softdrugs gebruikt

Dorp twaalf starterswo­nin­gen rijker: ‘Ze gaan liever uit eten dan de tuin aanharken’

NIEUW-VOSSEMEER - Een grote wens in Nieuw-Vossemeer komt uit: in juni gaan de palen de grond in van twaalf starterswoningen. Gisteravond is de buurt geïnformeerd over nieuwbouwplannen aan de Julianastraat/Wenerstraat.