Vion breekt met uitzendbureau en neemt Roemeense vleesverwerkers zelf in dienst

LIVE | Eerste Brabanders al vroeg naar de stembus voor verkiezin­gen, niet iedereen gaat stemmen

Brabanders kiezen vandaag welke partijen de komende vier jaar de dienst uitmaken in de Provinciale Staten en waterschappen. Zien we oude, vertrouwde partijen terug of trekken de nieuwkomers de macht naar zich toe? Ook stemmen we voor de waterschappen.