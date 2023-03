Visboer Daniël reed brandende viskraam in Zundert achteruit: ‘We zijn gaan gillen als een gek’

met video Met tuktuk Tilburg door om daklozen te voeden: ‘Er zitten zulke lieve mensen tussen’

TILBURG - Het is even wennen. Voor de daklozen, de beveiliging van station Tilburg én de mannen van de ‘Cozy Tuk’ zelf, de tuktuk van waaruit soep, een broodje en peperkoek wordt uitgedeeld. ,,Hopelijk kunnen we iets betekenen.”