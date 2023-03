Vlammen slaan uit de motorkap bij autobrand op A59 bij Waalwijk

Druk groot op wijkmake­laars nadat politie uit Oosterhout­se wijken verdween

OOSTERHOUT - Oosterhout worstelt met de aanwezigheid en zichtbaarheid van agenten in de wijk. De bezetting wordt opgeschroefd met 54 fte, maar op welke termijn dat haalbaar is is onduidelijk. ‘Maar ik strijd er iedere dag voor’, aldus burgemeester Mark Buijs.