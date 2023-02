Vlijmense Boys weet nu al dat het volgend seizoen in de laagste klasse speelt: ‘Sjef en Peti niet laten zakken’

Boerderij­pro­duc­ten in de winkel van Tante Kay

BEST - Ze is al gestopt bij de vers speciaalzaak in Den Bosch waar ze jarenlang ervaring opdeed. Volgende maand gaat Boerderijwinkel Tante Kay aan de Mosselaarweg 15 in Best echt open. Eigenaar Kayleigh van Breugel heeft er zichtbaar zin in.

