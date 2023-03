Vlijt Met Volharding na drie jaar weer op de planken met klucht

Het stuk in drie bedrijven is geschreven door Hen Roede, de regie bij Vlijft Met Volharding is in handen van Mart Schrauwen. Het stuk handelt over de moeizame aanloop naar het huwelijk tussen Linda en Cor. Zij stelt nogal hoge eisen, hetgeen haar de bijnaam ‘bruidzilla’ oplevert.

Het decor is voor de verandering minimalistisch, de focus ligt op het spel. Nu was de rolbezetting toereikend, maar in de toekomst zoekt Vlijt Met Volharding naar jongere spelers, die de toekomst van de vereniging kunnen garanderen.

De uitvoeringen in dorpshuis Agora zijn op zaterdagavonden 11 en 18 maart om 19.30 uur en zondagmiddag 12 maart om 14.00 uur. Kaarten zijn te koop via email: mart.schrauwen@home.nl of telefonisch 06-22946767.