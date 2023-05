Voetbalclub wijkt voor woningen: bewoners Den Hout mogen zelf 28 huizen bouwen

Deel kassencom­plex in Et­ten-Leur brandt af, scherven zonnepane­len verspreid door weilanden

ETTEN-LEUR - Bij een kassencomplex in Etten-Leur is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Omdat op een deel van de afgebrande kassen aan de Bankenstraat zonnepanelen lagen, zijn de scherven tot op een afstand van 500 meter over de weilanden verspreid.