Voetganger gewond bij aanrijding in Oss

En daar is dé brug voor het nieuwe visite­kaart­je van Waalwijk: gevaarte zweeft naar z’n plek

WAALWIJK – Het Waalwijkse centrum moet een mooie, groene entree krijgen. Een van de blikvangers is de nieuwe voetgangersbrug, die maandag is geplaatst. Na deze opvallende klus is het nu wachten op de verdere facelift van het gebied.

18:02