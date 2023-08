Vogelaars hopen glimp op te vangen van zeldzame witkopeend in de Noordwaard: ‘Laatst gespot in 2012'

Pandenver­huur­der in Den Bosch ligt opnieuw onder vuur, ’We betreuren rol die BIM speelde’

DEN BOSCH - De Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) ligt opnieuw onder vuur. De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Den Bosch stelde kritische vragen over de ‘dakloze’ kunstenaars van STOK na hun vertrek uit de Jamfabriek, waar de BIM eigenaar van is.