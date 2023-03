Vogelwijk Oss maakt zich op voor lange strijd tegen sloop: ‘Laat je niet bang maken’

Derde divisie Dongen krijgt volgende dreun: ‘Bus parkeren heeft helemaal geen zin’

Zes tegengoals in een thuiswedstrijd voor Dongen. De grote nederlaag tegen TOGB (2-6) kwam hard binnen bij de hekkensluiter, die de veilige plaatsen steeds verder uit het zicht verliest. ,,We kunnen na de 0-2 de bus wel parkeren, maar daar hebben we niets aan.”