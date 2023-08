Volkstuinieren een oudemannenhobby? ‘Jongere generaties willen nu ook zelf groente telen’

Politiehe­li­kop­ter en agenten in kogelweren­de vesten in actie bij bedrijf in Waalwijk

WAALWIJK - Bij een bedrijf aan de Industrieweg in Waalwijk is er woensdagmiddag rond 13.00 uur langere tijd een politieactie geweest. Een melder gaf aan dat er mogelijk iemand met een vuurwapen in het pand was. De politie schaalde flink op, maar later bleek dat het om een valse melding ging.