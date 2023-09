Voor 16.000 euro aan Deense kronen, verdachte telefoons en drugs op zak: mannen (18 en 28) opgepakt in Breda

Film ‘Verhalen van de Kleine Schans’ in premiere: ,,Vertelt het Brabantse verhaal”

Met een rode loper, bubbels en een heuse ‘meet & greet’ vond zondagochtend de première van ‘De verhalen van de Kleine Schans’ in Zaal De Abt in Terheijden plaats. Een film door en over Terheijdenaren. ,,Het is belangrijk dat verhalen verteld worden, óók voor de toekomst.’