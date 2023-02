Voor ‘Australiër’ Bas Kamp gaat er niks boven ma’ s knipsels

Baviaonen­land­se optocht trekt langs nieuwe route

BAVIAONENLAND (BAVEL) - Zondagmiddag om 14.11 is de Bavelse optocht van start gegaan. De stoet telt in totaal 54 deelnemers, waaronder zestien praalwagens, die voor het in zestig jaar langs een nieuwe route trekken, waarbij Korenmolen De Hoop een belangrijke plek inneemt.