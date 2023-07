Voor de tweede keer in 69 jaar komt de Acht langs het huis van Annie: ‘Ik blijf hier de hele dag zitten’

In een treintje door de boomgaard van De Kersenhof: ‘Maar eerst koffie met een kersenge­bak­je’

RAAMSDONK - Kersenijs, kersenlikeur, kersenjam: de winkel van De Kersenhof in Raamsdonk puilt uit van de bekende rode vruchten, in allerlei soorten en maten. Bijna twintig jaar geleden begonnen Janny en Hubert Verschure met de verkoop van hun kersen in een oud kippenhok.