Voor eerste keer Leut op het plein in Leur

‘Grijze wijze bal’

De organisatie heeft met name Etten-Leurse dj’s, zoals Sjoerd, Auke, Ronny en Melvin gestrikt voor optredens. Zaterdag en zondag staan in het teken van de optochten. Zaterdagavond kan er onder meer gehost worden in de tent en ook zondag staan er optredens van diverse artiesten gepland.

Blauwe Maondag

Maandag is het Blauwe Maondag, en let op, dat is het enige evenement waarvoor je een toegangskaartje nodig hebt. Maar dit evenement is al uitverkocht. (‘Dolle) dinsdag’ viert cv De Trapkes haar 22-jarig bestaan en als het popke die avond verbrand is, zit het feest we weer op.