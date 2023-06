Voor èrrepel, bônne en juinpèpkes moet je bij Jan zijn; Ossenaar wroet al halve eeuw op ouderwetse manier in grond

Twee inbraken in Mercedes van Sten tijdens zijn eerste maand in Bossche wijk Kruiskamp: ‘Het is echt heftig hier’

DEN BOSCH - Sten van Grunsven (25) verhuisde ruim een maand geleden van het dorpje Handel naar de Bossche wijk Kruiskamp en sindsdien is er al twee keer ingebroken in zijn Mercedes. ,,En ik ben echt geen uitzondering in de wijk.”