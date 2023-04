Voor Martin heeft geen tochtwoning nog geheimen

SI­OL-spe­ler Blokland maakt transfer naar Achilles’29

Owen Blokland zet een grote stap voorwaarts in het amateurvoetbal. De middenvelder uit Cuijk ruilt na dit seizoen de Katwijkse vierdeklasser SIOL in voor Achilles’29, de Groesbeekse ploeg die momenteel uitkomt in de eerste klasse.