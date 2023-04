Voormalig NAC-speler Cock Luyten overleden (86), vanavond een minuut stilte bij wedstrijd tegen Willem II

Na dertig jaar eindelijk geld voor renovatie opvolger Valken­horst: een miljoen euro voor opknappen Safegroup Breda

BREDA - Thuis zijn ze niet meer veilig. Op de vlucht voor huiselijk geweld vinden vrouwen en hun kinderen een toevluchtsoord bij Safegroup in Breda. Die veilige plek gaat nu op de schop: na dertig jaar is er eindelijk geld voor de renovatie van wat vroeger Valkenhorst was.