Vrachtwagen kantelt op A50 bij Veghel, voertuig geborgen en weg weer open

De senioren­raad Schijndel heeft het voor elkaar: de appartemen­ten van de Vossenberg krijgen straks een ontmoe­tings­ruim­te

SCHIJNDEL - Eric de Goeij zou best een vreugdesprongetje willen maken. Bij de zeven appartementen voor senioren in het project Vossenberg komt een ontmoetingsruimte. Daarmee kan de eenzaamheid onder ouderen worden bestreden. ,,We zijn heel blij dat het is gelukt”, zegt De Goeij.

