Vrachtwagen kantelt op A50 bij Veghel, voertuig pas 's avonds laat geborgen

Pasgeboren baby Lara is vijfde generatie vrouw in familie uit Uden: ‘Heel bijzonder’

UDEN - De geboorte van Lara op 9 januari zorgt voor een uitzonderlijke familiesituatie in Uden. De baby is de vijfde generatie vrouw binnen één familie. Lara bevindt zich in het warme gezelschap van haar moeder, oma, overgrootmoeder én betovergrootmoeder.

21:08