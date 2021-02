Vrachtwagen uiteengerukt bij botsing tegen brugpijler, chauffeur loopt zwaar hoofdletsel op

Veel te hard rijdende quadrijder (60) veronge­lukt bij zware botsing, maar ‘geen sprake van roekeloos rijgedrag’

17 november ,,Veel te vroeg kwam er een einde aan het leven van de allerbeste en liefste papa.. Volledig in shock stonden we op de plek des onheils.’’ De weduwe en kinderen van de 60-jarige quadbestuurder die omkwam bij een dramatisch ongeval in Heijningen kampen met ontzettend veel pijn en verdriet.