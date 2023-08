Vrachtwagen verliest lading zware betonblokken op A16, enorme file richting Breda

GBWP verliest weer een raadszetel met vertrek Souhail Soutou: ‘We zijn zwaar teleurge­steld’

BERGEN OP ZOOM - Raadslid Souhail Soutou is per direct uit de fractie van GBWP gestapt. Hij heeft te kennen gegeven zich niet langer thuis te voelen bij de partij en zich af te splitsen. ,,We zijn zwaar teleurgesteld” stelt partijleider Arjan van der Weegen.