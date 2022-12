Vrachtwagen vliegt in brand bij tankstation langs de A59

De brand werd even na 08.00 uur gemeld. Een vrachtwagen stond in brand onder de luifel van het tankstation. De brandweer rukte met spoed uit om het voertuig te blussen. Rond 08.45 uur was de brand onder controle.

De snelweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer open. De rook trekt weg van de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen.



Van het voertuig is nog weinig over, het tankstation raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. De vrachtwagen vervoerde een lading met piepschuim platen.