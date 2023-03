Vrachtwagenchauffeur die huis in Maarheeze binnenreed had geen geldig rijbewijs

Natuur Brabant verslech­tert nog steeds; provincie grijpt drastisch in

DEN BOSCH – De natuur in Brabant is in de afgelopen jaren verder verslechterd. Om die teruggang tegen te houden grijpt de provincie drastisch in. Er worden voorlopig geen vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op Natura2000-gebieden.