Vrees voor nóg meer overlast door komst azc: ‘Onze omgeving lijkt wel het afvalputje van Bergen op Zoom’

25 jaar BN DeStem Piet van den Berg werkte bij de drukkerij: ‘Wat waren de kranten toen nog groot! Daar treuren de bossen nog om’

ROOSENDAAL - Toen Piet van den Berg 7 jaar oud was, verhuisde het gezin van de Hendrikstraat naar de Telefoonstraat. Daarmee kwam RBC in zijn leven. Het was 1953. ,,Vanaf de eerste verdieping konden we alle thuiswedstrijden gratis zien”, herinnert hij zich.