Vrijwilligers palliatieve terminale zorg hopen op meer bekendheid bij mantelzorgers

Het is belangrijk dat mantelzorgers de VPTZ op tijd vinden, voordat ze overbelast raken. ,,Daarom staan we in de bibliotheek, zodat er meer bekendheid komt over onze organisatie”, zegt coördinator Miriam Theiner. ,,We willen graag vertellen wat we kunnen betekenen voor iemand in de laatste levensfase. Of voor mantelzorgers die een naaste begeleiden die de keus maakte om thuis te willen overlijden.”