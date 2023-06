Vrijwilligers van WE MEET willen nog verder bouwen aan actitiveiten voor de jeugd in Westerhoven: ‘Vaste plek is belangrijk’

WESTERHOVEN - De jongerenorganisatie WE MEET van Wij WEsterhoven heeft in het eerste jaar van het bestaan al tientallen kinderen en jeugdigen weten te bereiken. Dat is gerust een succesvol eerste jaar te noemen.