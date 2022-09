Vrouw (21) ernstig mishandeld in Tilburg, verdachte (32) viel van vijfde verdieping bij vluchtpoging

Jos won een jaar lang gratis roken met de Tourtoto: ‘Ik had liever een bromfiets’

GOIRLE - Hij weet het als de dag van gisteren: Jos van Wezel (95) won in 1954 de Tourtoto. De prijs: 365 pakjes sigaretten. Maar zelf rookte hij helemaal niet, en zijn vrouw was hoogzwanger. ,,Ik had liever de tweede prijs gewonnen.”

