Vrouw (80) overleden na verkeerde parkeersteek van haar man (82)

Bossche wethouder stapt op vanwege alcoholprobleem

17 november DEN BOSCH - Wethouder Jos van Son is vrijdagochtend per direct uit het college van B en W in Den Bosch gestapt vanwege een alcoholprobleem. De 64-jarige Rosmalenaar was woensdag aan het begin van de avond betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval in Maliskamp, waarbij alcohol in het spel was.