Vrouw (85) vertrekt in Breda voor korte rit met de auto, maar belandt 200 kilometer verderop in België

De 85-jarige vrouw was donderdag vanuit haar huis in Breda vertrokken voor een korte boodschap op zo’n 8 kilometer. Ze had haar gps ingesteld, maar blijkbaar niet op de juiste manier.



Uiteindelijk arriveerde ze donderdagavond in Roisin, een deelgemeente van Honnelles, zo’n 200 kilometer verderop. Een patrouille van de lokale politie merkte rond 23.40 uur haar wagen op. De vrouw aan het stuur, die geen Frans sprak, leek gedesoriënteerd en de batterij van haar gps was blijkbaar plat.



De politie bekommerde zich over de vrouw en probeerde tevergeefs contact op te nemen met haar familie. De agenten hebben dan maar de gps opgeladen en op een correcte manier geprogrammeerd en de dappere vrouw is huiswaarts gekeerd.