Vrouw ernstig gewond bij steekpartij voor woning, verdachte voortvluchtig

De vrouw werd neergestoken voor haar woning in de Pastoor Kampstraat in Zijtaart en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is op dit moment nog voortvluchtig. ,,We gaan uit van een ruzie in de relationele sfeer”, laat de politie weten.



Over de toestand van de vrouw is verder weinig bekend, vertelde de zus van het slachtoffer die door de politie is verhoord. De zus zou op het moment van de steekpartij thuis zijn geweest.