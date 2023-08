Vrouw gewond bij grote woningbrand Breda, dak volledig ingestort

Met videoBREDA - Aan de Mastbosstraat in een woonwijk in Breda woedt dinsdagmiddag een grote woningbrand. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. De schade aan het pand is groot, het dak is volledig ingestort. In het huis woont een gezin, de moeder is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij liep brandwonden op toen ze probeerde de brand nog te blussen.