Vrouw krijgt per ongeluk 7600 euro te veel aan toeslag en vecht terugbetaling aan

De vrouw diende op 9 juli 2014 een verzoek in om bijzondere bijstand te krijgen voor haar woonkosten, die ze kreeg toegewezen. De vrouw had van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 zo recht op ruim 400 euro per maand.



Dat bedrag werd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 verhoogd naar 482 euro per maand. Deze verhoging werd echter zeven maanden lang niet betaald. Daardoor had de vrouw uiteindelijk recht op een nabetaling van ruim 573 euro.



Bij de nabetaling ging het echter weer fout. De vrouw kreeg van het college van B en W liefst 8657,56 euro gestort. Dat was niet alleen het verschil, maar ook negentien maanden gewoon woonkostentoeslag. Na wat plussen en minnen met andere uitgekeerde bedragen vroeg de gemeente aan de vrouw uiteindelijk 7602,47 euro terug te betalen.