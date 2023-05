Vrouw mishandeld nadat ze afvaldumpers aanspreekt in Tilburg

Ruim zeventig deelnemers aan dauwtrap­pen naar de Kapelberg

OUD GASTEL - Het is traditie dat vanuit Oud Gastel in processie naar de Kapelberg in Roosendaal wordt gestapt. Zo ook donderdag in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag. Met Gastels Fanfare en tamboerkorps St. Cecilia uit Zegge vertrokken ruim zeventig lopers.