Vrouw overlijdt bij zwaar ongeluk met vier auto's op Midden-Brabantweg

Update Oorzaak ongeluk waarbij Gennepe­naar (24) omkwam onderzocht, bijrijder (21) ‘leek niet zwaarge­wond’

31 augustus DE RIPS - De toedracht van het ongeluk in De Rips, waarbij een 24-jarige man uit Gennep maandag in alle vroegte om het leven kwam, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.