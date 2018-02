Vrouw steekt te voet A58 over en overlijdt door aanrijding met meerdere voertuigen

'Smakeloze grap' kost D66-kandidaat Best de kop

4 februari BEST - D66-kandidaatraadslid Steven van der Heijden uit Best heeft zich van de kieslijst laten schrappen nadat een incident uit 2016 weer opspeelde. Hij zou in een groepsapp een foto hebben gedeeld waarop medestudent en Leefbaar Etten-Leur-raadslid Jake Owen Raats afgebeeld staat als een gevangene van terreurgroepering IS. Die deed daar toen aangifte van.