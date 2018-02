Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Veghel; man aangehouden

Slachtofferhulp voor vrouw (21) die voetganger op A58 niet kon ontwijken: 'We voelen ons zo schuldig'

22 februari GILZE - Betrokken raken bij een ernstig ongeluk. Niemand hoopt het ooit mee te maken. Voor de 21-jarige Karin* en haar vriend werd woensdagavond hun ergste nachtmerrie werkelijkheid. Op de A58 richting Tilburg kwam hun auto in aanraking met een voetganger, een 35-jarige vrouw uit Breda. Ze konden haar niet meer ontwijken. ,,We zijn helemaal in shock en voelen ons erg schuldig over wat er is gebeurd.”