Vrouwen en kinderen geschept door auto in Volkel, twee zwaargewonden

Agent ernstig mishandeld op Markt in Uden: 'Dit ging alle fatsoens­nor­men te buiten'

28 juli UDEN - Op de Markt in Uden is vrijdagavond een politieagent meerdere keren hard tegen zijn hoofd geslagen door een 31-jarige man. Deze inwoner van Uden, een bekende van de politie, is aangehouden. De agent raakte gewond.