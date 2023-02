Vuilnisophalers in Bernheze gaan vijf dagen staken

Optocht Kneutergat met knipoog naar sluiten dorpswin­kel, tiny houses én het energiepla­fond

CROMVOIRT - De optocht in Kneutergat was iets kleiner dan voor corona maar voor een kerkdorp als Cromvoirt groots en gezellig druk. ,,En met vijftien deelnemers toch net iets groter dan in Helvoirt en Vught”, zegt voorzitter Koen de Leijer met een lach. ,,Ik ben dik tevreden.”