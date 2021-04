Vuurwerk, Hitlergroet en grove beledigingen na beëindigen verjaardagsfeest in Brabant: 20 mensen aangehouden

VLIJMEN - Een groep van twintig personen uit de regio Den Bosch is zaterdagnacht in Vlijmen aangehouden bij een feest in een bedrijfspand aan het Industriepark Vliedberg. De feestvierders maakten grove beledigingen en één persoon bracht zelfs de Hitlergroet, zo laat de politie weten. Omdat er ook drugs werd gebruikt, heeft de burgemeester het pand gesloten.